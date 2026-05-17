Roma, il rammarico di Cristante a Sky: "Sarebbe potuta finire diversamente"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Bryan Cristante, intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Roma-Lazio, ha analizzato la prestazione sua e dei compagni. Ecco le parole del centrocampista giallorosso:

"Quest'anno dipende da noi, non sarà facile, anzi: abbiamo visto tanti risultati inaspettati negli ultimi turni. Siamo stati bravissimi dal primo minuto, nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene. Poteva finire anche più di 2-0, ma credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Pochi ci mettevano nei primi 4, non è una bugia, siamo stati bravissimi a seguire il mister. Come gruppo gli siamo andati subito dietro, e durante l'anno siamo rimasti sempre lì. Noi ci abbiamo creduto da subito".

"Pressione? Primo tempo hanno fatto una buona partita anche loro, noi pressavamo e loro pressavano. L'abbiamo un po' aspettata, loro si sono un po' disuniti dopo il nostro gol. Siamo stati bravi e maturi nel primo tempo quando la gara era un po' bloccata".