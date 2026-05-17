IL TABELLINO di Roma-Lazio 2-0

17.05.2026 14:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Roma-Lazio 2-0
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Serie A Enilive | 37ª giornata

Domenica 17 maggio 2026, ore 12:00

Stadio Olimpico, Roma

ROMA-LAZIO 2-0

Marcatori: 40`, 66` Mancini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (83` Ziolkpwski), Ndicka (37` Rensch), Hermoso; Celik, Cristante, El aynaoui, Wesley; Dybala (88` Dovbyk), Pisilli (46` El Shaarawy); Malen (83` Soulè).

A disp.: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Vaz, Ghilardi.

All.: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic (79` Lazzari), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor (62` Dele-Bashiru); Cancellieri (72` Isaksen), Dia (46` Maldini), Noslin (79` Noslin).

A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV Ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Di Bello; A.V.A.R.: Abisso

NOTE

Ammoniti: 21` Taylor (L), 42` Hermoso (R), 42` Cancellieri (L), 64` Nuno Tavares (L), 85` El Shaarawy (R)

Espulsi: 71` Rovella (L), 71` Wesley (R)

Recupero: 4' pt, 5' st.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.