IL TABELLINO di Roma-Lazio 2-0
Serie A Enilive | 37ª giornata
Domenica 17 maggio 2026, ore 12:00
Stadio Olimpico, Roma
ROMA-LAZIO 2-0
Marcatori: 40`, 66` Mancini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (83` Ziolkpwski), Ndicka (37` Rensch), Hermoso; Celik, Cristante, El aynaoui, Wesley; Dybala (88` Dovbyk), Pisilli (46` El Shaarawy); Malen (83` Soulè).
A disp.: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Vaz, Ghilardi.
All.: Gian Piero Gasperini
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic (79` Lazzari), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor (62` Dele-Bashiru); Cancellieri (72` Isaksen), Dia (46` Maldini), Noslin (79` Noslin).
A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV Ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Di Bello; A.V.A.R.: Abisso
NOTE.
Ammoniti: 21` Taylor (L), 42` Hermoso (R), 42` Cancellieri (L), 64` Nuno Tavares (L), 85` El Shaarawy (R)
Espulsi: 71` Rovella (L), 71` Wesley (R)
Recupero: 4' pt, 5' st.