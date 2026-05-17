Roma - Lazio, si scaldano gli animi: scintille tra Cancellieri, Hermoso e Svilar

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Animi tesi nel derby tra Roma e Lazio. Al 40' del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i giallorossi, si è acceso un diverbio che ha visto coinvolti Svilar, Hermoso e Cancellieri. Tutto è nato da un contrasto tra l'esterno biancoceleste e il portiere che, dopo aver bloccato il pallone in uscita bassa, è andato a muso duro con l'avversario, reo di non aver tolto il piede. A quel punto si è messo in mezzo anche Hermoso, andando testa a testa proprio con Cancellieri e scatenando un generale parapiglia. I due sono stati separati dai rispettivi compagni e l'arbitro ha sanzionato entrambi con un cartellino giallo.