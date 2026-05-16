"Abbiamo bisogno di te!": il discorso della squadra a Sarri per il derby
RASSEGNA STAMPA - Il rischio di un derby senza allenatore era concreto. Sarri era stato chiarissimo nei giorni scorsi: domenica non si vorrebbe presentare, il caos sull'orario l'ha fatto infuriare. Alla fine però si è convinto, aiutato anche da un discorso fatto a Formello da parte di tutto il gruppo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, i giocatori hanno chiamato il tecnico dicendogli che lo vogliono al loro fianco nella gara contro la Roma.
Il senso del discorso è stato questo: "potrebbe essere il tuo ultimo derby, abbiamo una sola gara d giocare (contro il Pisa sarà una passerella, ndc) e noi abbiamo bisogno di Sarri che ci guidi in panchina", si legge sullo stesso quotidiano. Mau quindi ci sarà, anche solo per orgoglio e per quello che rappresenta il derby, visto che a livello di classifica serve a poco (almeno per la Lazio).