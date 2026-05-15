Lazio squadra da metà classifica? CBS analizza il caso dei biancocelesti

La Lazio è una squadra stabilmente da metà classifica? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto emerso a CBS Sport Golazo. Ospite in studio durante la trasmissione statunitense, Michele Grella, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la situazione dei biancocelesti, tornando indietro di qualche anno, quando la squadra di Sarri centrò secondo posto e qualificazione in Champions League:

"La Lazio è arrivata seconda non molto tempo fa giusto? Un tifo incredibile, tutti dicevano 'wow siamo secondi, andremo in Champions League', Provedel ha anche segnato un gol in quell'edizione. Tuttavia, sono andati in Champions giusto? Hanno fatto più del dovuto, con una squadra che aveva anche alcuni campioni".

Una volta raggiunto il più grande palcoscenico europeo, un club ha bisogno di investimenti importanti per confermarsi a quei livelli. È proprio qui che sorge il problema, secondo Grella, visto che squadre come Lazio e Bologna, arrivate a quel punto, hanno preferito non alzare l'asticella e non spendere soldi, finendo con il ridimensionarsi notevolmente: "Il passo successivo è che, se fai bene, devi investire di più, pagare di più i giocatori, comprare più giocatori e spendere più soldi. Il Bologna ha avuto lo stesso problema. Così entri in un livello del calcio al quale non appartieni. Questi club sono in una sfida: 'Quanto vogliamo far bene?'. Non vogliono andare troppo bene perché è costoso fare bene, ma non vogliono andare male come ora", ha proseguito l'opinionista"

"Bisogna trovare un equilibrio". Se non si vuole spendere abbastanza per migliorare la squadra, si dovrebbe quanto meno mantenere quel livello. La Lazio, però, non è riuscita a fare nemmeno questo: "Penso che la Lazio abbia completamente perso questo equilibrio in questo momento, ma è una situazione delicata per queste squadre. Vogliono veramente l'Europa? Vuoi l'assegno, ma poi devi investire per poter competere e stare a quel livello. È un modo complesso in cui navigare.