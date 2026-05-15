Caos derby e non solo. Genoa, parla De Rossi: "Che fastidio..."
Gli ultimi giorni sono stati monopolizzati dalla questione relativa all'orario del derby della Capitale, che si è portato dietro altre quattro gare da giocare in contemporanea. Alla fine la scelta è ricaduta su domenica alle 12, quando si disputerà anche Genoa - Milan. Proprio sul tema si è espresso il tecnico rossoblù Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
"Questa partita si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. E’ stato un fastidio condiviso con i nostri avversarie e le altre squadre coinvolte".