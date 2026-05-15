Lazio, Gregucci sul futuro di Sarri: "Si può proseguire solo se..."

RASSEGNA STAMPA - Angelo Adamo Gregucci, all'indomani della sconfitta in Coppa Italia, ha rilasciato un'intervista al Il Tempo in cui ha analizzato la stagione e le cause che l'hanno resa negativa. Nel discorso, l'ex biancoceleste ha toccato anche il tema legato al futuro di Sarri e se il prossimo anno sia il caso di ripartire col toscano.

"Maurizio ha un contratto, è un professionista stimatissimo e ha dimostrato un grande attaccamento ai colori, rappresentati anche davanti al presidente della Repubblica con un intervento significativo - ha spiegato Gregucci - Però proprietà e allenatore si devono sedere e parlare di dove e come andare avanti. Se c'è la volontà condivisa, bisogna proseguire. Ma in maniera condivisa: se l'allenatore va in una direzione e la società in un'altra, non funziona".

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