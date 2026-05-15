Lazio, Gregucci: "Strappo profondo. Proprietà e tifosi devono ritrovarsi"
RASSEGNA STAMPA - Brucia ancora la sconfitta in finale di Coppa Italia, lascia amarezza per come è arrivata e soprattutto perché, da domenica contro la Roma, lo stadio tornerà ad essere vuoto.
Sulla questione si è espresso anche l'ex biancoceleste Gregucci sulle colonne de Il Tempo: "Spero che la proprietà e il proprio popolo si ritrovino, quantomeno si incontrino e si parlino. Non si può pianificare una stagione sportiva senza l'intera tifoseria. È questo, ad oggi, lo strappo più profondo".
"Non possiamo illudere nessuno, ma un passaggio fondamentale è trovare compattezza. Serve un incontro tra proprietà e popolo, non per risolvere subito i problemi, ma almeno per parlarsi. E va fatto nel più breve tempo possibile".
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