Lazio, la Nazzaro attacca: "Derby? È surreale". E si schiera coi tifosi

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il derby è stato e continua a essere argomento caldissimo nella Capitale, al di là dell’importanza in sé della sfida. Non è stato semplice fissare data e orario della stracittadina, la discussione è andata avanti per giorni creando polemiche e malcontento. Nella serata di ieri è arrivata la decisione definitiva: sarà domenica alle 12. “Surreale” ha detto Manila Nazzaro parlando ai microfoni de Il Messaggero. “C’è gente pagata profumatamente per questo e non conosce le tempistiche” ha poi aggiunto l’ex Miss Italia riferendosi a chi da anni si occupa del sorteggio del calendario di Serie A.

La Nazzaro poi, si è schierata dalla parte dei sostenitori dichiarando: “I tifosi sono arrabbiati? Giustamente. Noi della Lazio purtroppo siamo abituati a non andare allo stadio, ma il calcio è dei tifosi. Io condivido pienamente quello che hanno fatto i nostri in questi mesi”. Sulla sconfitta in finale di Coppa Italia no si è detta sorpresa “vista la forza dell’Inter. Potevamo sperare solo il Motta, ma non può parare sempre tutto. Prima parlavamo di Immobile”. L’unica cosa bella è stata la scenografia della Curva Nord: “Un godimento per gli occhi”. Infine, sul futuro di Sarri ha detto: “Ci sta che sia stufo di arrancare. Nel caso andasse via bisogna capire chi ha voglia di venire. Non è semplice”.

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