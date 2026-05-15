Anche Zaccagni in bilico? La traiettoria della Lazio spaventa il capitano
RASSEGNA STAMPA - Rischia di creare un effetto domino in casa Lazio la seconda stagione conclusa senza qualificazione europea e appesantita dal ko in finale di Coppa Italia. Dal destino di Sarri in bilico a quello dei tanti giocatori in scadenza e non solo.
Va infatti considerata anche la posizione di chi potrebbe essere sacrificato in nome del bilancio o di chi potrebbe decidere di cambiare aria visti i risultati dell’ultimo biennio in casa Lazio.
Tra questi, secondo l’edizione odierna del Messaggero, potrebbe esserci anche Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste non sarebbe contento della traiettoria presa dalla Lazio e, nonostante il più alto contratto della rosa in vigore fino al 2029, potrebbe valutare un addio in estate dando ancor più benzina a quella che rischia di essere una vera e propria rivoluzione della rosa biancoceleste.