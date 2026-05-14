"Calendario fatto da un deficente", le dure parole di Binaghi sul caos derby

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Gran parte della Serie A è ancora in attesa di sapere la data e l’orario del derby della Capitale tra Roma e Lazio. Sulla questione si è espresso anche il presidente della FITP, Angelo Binaghi: ”Spostare l’orario di mezz’ora? Le faccio io una domanda, secondo lei oggi in Italia, dobbiamo spostarci noi o il calcio. Provate a farla all’opinione pubblica questa domanda, vediamo cosa le rispondono, noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là che loro il calendario di Serie A se lo possono sistemare come vogliono essendo proprietari dei diritti".

"Noi non siamo nè proprietari dei diritti e ci sono tanti continenti e paesi collegati perchè li gestisce l’ATP Media e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale col supervisor dell’ATP che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c’è un deficiente, così ho letto oggi sul Corriere della Sera, che ha organizzato il calendario di un campionato di calcio fatto con i piedi”.

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