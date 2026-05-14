Lazio, Er Faina: "Vedo tanti limiti mentali. Sarri? Se arriva un'offerta..."
Damiano Er Faina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulla sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter, sul possibile addio di Sarri e sulle parole di Fabiani.
LAZIO - "La Lazio fa due mesi al top, eccezion fatta per Firenze, ma secondo me di recente sono emersi tutti i limiti mentali di questa squadra. Tavares fa la stessa cosa del derby. Marusic è sfortunato. Quando Dumfries prendeva posizione avevo una paura allucinante. Si vede la differenza tecnica e tattica. A prescindere da tutto, però, devo ringraziare Sarri. Spero con tutto me stesso che possa rimanere, ma la vedo complicata".
SARRI - "Se Sarri dovesse ricevere una proposta non credo che trovi l'opposizione della società. Purtroppo. Secondo me un Grosso o un Palladino con questa rosa avrebbero fatto un disastro".
FABIANI - "La Lazio ha un direttore sportivo che dice che nel calcio si vince con le idee. Ma quali sono le sue idee? Non esiste questa roba".