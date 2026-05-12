Lazio | "Al Thani presidente": striscione sotto l'hotel dell'emiro a Roma - FT

12.05.2026 21:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio | "Al Thani presidente": striscione sotto l'hotel dell'emiro a Roma - FT
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In una giornata in cui i riflettori erano tutti puntati sul Quirinale e sullo Stadio Olimpico per la vigilia di Lazio - Inter, la finale di Coppa Italia, nei pressi di Piazza della Repubblica è stato esposto uno striscione che richiama l'attenzione dell'emiro Al Thani. Sotto l'Hotel St. Regis, uno dei più lussuosi di Roma, un gruppo di tifosi laziali ha lanciato un chiaro messaggio: "Urgente urgente, Al Thani presidente", uno slogan che rimanda al 1983, quando al posto del nome dell'emiro si inneggiava a quello di Giorgio Chinaglia. La scelta dell'hotel, però, non è casuale. Al St. Regis, infatti, starebbe soggiornando da giorni proprio una delegazione del Qatar

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.