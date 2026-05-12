Lazio, Zaccagni a LSC: "La spinta dei tifosi sarà fondamentale. Su Pedro..."

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In vista della finale di Coppa Italia, Mattia Zaccagni ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito tutte le sue dichiarazioni: “È una bellissima giornata, emozionante. Siamo arrivati a un bel percorso di Coppa e ci meritiamo la chance di vincere. La squadra è carica al punto giusto, L’abbiamo preparata bene, siamo carichi e abbiamo tanta voglia di giocare la partita di domani”.

“Le mie condizioni? Sto bene, era solo un colpo. È stata una stagione complicata per me e per la squadra, ma possiamo dare la svolta alla stagione e siamo carichi”.

“Ritorno dei tifosi? Noi lo sappiamo, loro lo sanno. La carica che possono darci i nostri tifosi è unica e la loro spinta sarà fondamentale per noi”.

“Trofeo? Ce lo meritiamo tanto. Sarebbe qualcosa di fantastico, dopo un anno del genere. Poi anche la possibilità di salutare Pedrito con l’ennesimo trofeo della sua carriera”.