Roma - Lazio, definiti data e orario del derby: ecco quando si gioca
11.05.2026 16:50 di Christian Gugliotta
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Svelati data e orario del derby. L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha annunciato che Roma - Lazio si giocherà alle 12:30 di domenica 17 maggio. Queste le sue parole a Gr Parlamento-Radio Rai:
"Derby di Roma? Si giocherà alle 12.30. Perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l'hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell'ordine ad autorizzare la partita alle 20.30 ma poi ci sono stati gli scontri che sapete. Prima ci auspichiamo tutti di vedere una finale con Sinner nel tardo pomeriggio".