Serie A, si chiude la 36ª giornata: in campo Napoli e Bologna
11.05.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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© foto di Federico Serra
Si chiude questa sera il 36° turno di Serie A, che sancirà l'inizio della settimana della penultima giornata di campionato e della finale di Coppa Italia. A scendere in campo saranno Napoli e Bologna, con fischio d'inizio alle 20.45: gli azzurri di Conte possono allontanare ancor di più la Juventus e blindare il secondo posto, mentre i rossoblù, decimi, con una vittoria supererebbero la Lazio e Udinese, rispettivamente a +2 e +1.
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.