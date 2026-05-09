Lazio, problemi per Patric. Sarri: "Vi spiego cosa ha avuto"
09.05.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Al 55° minuto della ripresa Sarri ha mandato in campo Patric al posto di Rovella. Lo spagnolo però, al termine della partita ha riportato qualche problemino fisico che il tecnico, in conferenza stampa, ha chiarito facendo il punto sugli infortunati. "Patric è uscito con un indurimento al polpaccio, ma sembra risolvibile", ha detto il toscano lasciando ben sperare per la finale di mercoledì.
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