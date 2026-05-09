Lazio - Inter, cambio forzato per Sarri: Cancellieri lascia il campo
09.05.2026 19:15 di Christian Gugliotta
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Problemi per Cancellieri. AL 55' di Lazio - Inter, Sarri è stato costretto a mandare in campo Gustav Isaksen, effettuando un'ulteriore sostituzione oltre alle due già previste. Secondo quanto riportato da Dazn, l'esterno avrebbe accusato un indurimento all'altezza del gluteo sinistro, che avrebbe subito richiamato l'attenzione dello staff medico biancoceleste.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.