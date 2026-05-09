Lazio, Prandelli bacchetta l'Atalanta: "Se sbagli quattro rigori non è sfortuna"
09.05.2026 14:30 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
RASSEGNA STAMPA - L'allenatore Cesare Prandelli, ex Atalanta, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere della Sera (ed. Bergamo) durante la quale è tornato sulla sconfitta della Dea in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Le aspettative erano alte, ma non è stato un fallimento. Palladino ha ereditato una squadra che aveva perso fiducia, ha recuperato in campionato e fatto ottime partite in Champions. Poi, certo, sei uscito in semifinale di Coppa Italia. Ma se sbagli 4 rigori, non è sfortuna".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.