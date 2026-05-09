Inter, Chivu pensa al turnover: le scelte per la doppia sfida contro la Lazio
09.05.2026 11:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Cristian Chivu dovrà fare delle attente valutazioni in vista del doppio impegno contro la Lazio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, per la sfida di campionato in programma oggi alle ore 18:00 il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Calhanoglu, alle prese con un problema al polpaccio sinistro che con molta probabilità lo renderà indisponibile anche per la finale di mercoledì 13 maggio, e Pio Esposito, il quale dovrebbe rimanere in panchina a scopo precauzionale a causa di un problema alla schiena. Per il resto, l'attacco dovrebbe essere composto dal tandem Lautaro - Bonny, mentre Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto si candidano per far riposare qualche compagno.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.