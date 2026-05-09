Lazio - Inter, "prove" per la finale: Sarri si gioca tutto

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del primo confronto tra Lazio e Inter, un anticipo di quello che sarà il secondo: la finale di Coppa Italia. Quella di mercoledì è la “Gara”, quella di oggi per i nerazzurri è un’amichevole di lusso dopo la vittoria del tricolore mentre per i biancocelesti un "test" un po’ più importante. La squadra di Sarri è ottava in classifica, a -4 dal settimo posto che vale la Conference e si giocherà l’accesso all’Europa League nella sfida di mercoledì.

Lazio - Inter è stato spesso un match decisivo, una storia che si ripete sempre e non c’è bisogno di andare troppo indietro nel tempo. Lo scorso anno, ricorda Il Corriere dello Sport, a San Siro la doppietta di Pedro mise fine alla corsa scudetto di Inzaghi. I biancocelesti proveranno a rifare i guastafeste, mentre i meneghini avranno sete di rivincita. Gli equilibri del match dipenderanno dalle scelte degli allenatori, è immaginabile un mix tra titolari e riserve in prospettiva dell’appuntamento di prossima settimana.

Sarri, prosegue il quotidiano, punta al risultato e non più alla bellezza del gioco. Chivu invece, è una iena. Il toscano ha lo stesso ritmo punti di Conte: 17 nelle ultime otto partite, solo la Juve ne uno in più. I nerazzurri hanno dalla loro 17 clean sheet, 15 quelli dei biancocelesti. Lo spirito dei biancocelesti è forte, l’attacco un po’ debole. Il romeno si giocherà la carta Lautaro che terrorizza chiunque.

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