Lazio fuori dall’Europa? Caicedo non ci sta: le sue parole
08.05.2026 14:00 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista rilasciata da Felipe Caicedo sulle colonne del Corriere della Sera. L’ex attaccante della Lazio ha toccato diversi argomenti, tra cui anche la possibilità di vedere i biancocelesti fuori dall’Europa per il secondo anno di fila.
Queste le sue parole: “Mi impressionerebbe vedere la Lazio ancora fuori dall'Europa. I biancocelesti dovrebbero partecipare sempre alle competizioni internazionali”.
“Il posto di questa gloriosa società è lì, in Europa. Inoltre partecipare alle coppe aiuterebbe anche il club dal punto di vista economico”.