Lazio, Tavares è da dosare: il piano di Sarri tra Inter, Coppa Italia e derby
RASSEGNA STAMPA - Riflessioni in corso in casa Lazio. Il doppio confronto con l’Inter tra campionato e finale di Coppa Italia più il derby con la Roma regaleranno ai biancocelesti un finale di fuoco prima dell’ultimo appuntamento stagione in casa con il Pisa.
Per questo Sarri stesso sta riflettendo su come dosare le forze dei calciatori più spremuti, tra cui non può non essere considerato anche Nuno Tavares. Il portoghese viene da una prestazione straripante nella vittoria della Lazio contro la Cremonese, ma è diffidato e sta giocando senza sosta da diverse settimane.
Per questo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Nuno Tavares potrebbe essere preservato nella gara di campionato contro l’Inter, per averlo poi al massimo della forma in finale di Coppa Italia e per evitare un giallo che farebbe saltare a uno degli uomini più in forma della Lazio anche il successivo derby.