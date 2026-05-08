Sarri ritrova Gila, la Lazio solidità: tutti i gol di aprile subiti senza di lui
RASSEGNA STAMPA - Si prepara a tornare in campo Mario Gila. Lo spagnolo è stato gestito in queste settimane a Formello, l’obiettivo rimane la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Prima, però, come accaduto alle porte della gara con l’Atalanta, il centrale della Lazio tornerà a mettere minuti nelle gambe.
Il piano di Sarri è chiaro: rilanciare Gila nella gara di domani contro l’Inter, in cui ci sarà una staffetta programmata con Provstgaard, per poi ritrovare al top della forma lo spagnolo nella gara di Coppa Italia.
L’importanza di Gila, del resto, è certificata dai numeri: come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, i sei gol subiti dalla Lazio ad aprile in Serie A sono arrivati tutti senza lo spagnolo, che aveva saltato anche la sconfitta per 2-0 di marzo contro il Torino. A Bergamo contro l’Atalanta, così come contro Juve e Udinese, le reti sono arrivate tutte nel finale, dopo il ritorno in panchina del centrale.