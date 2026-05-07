Ex Lazio | Biglia: "Non ho scelto io di smettere, il calcio ha deciso per me"
Spazio, nell'intervista rilasciata da Biglia ai microfoni di Gianluca Di Marzio, anche al momento in cui l'argentino ha capito di dover dire addio al calcio giocato, o meglio, come sottolineato dall'argentino quando il calcio ha deciso per lui.
Dopo il Milan Biglia è volato in Turchia con il Basaksehir, poi torna in Italia ma non sembra più esserci spazio per lui: “Continuavo ad allenarmi in palestra per restare in forma. Volevo farmi trovare pronto. Fino a quel pomeriggio quando sono tornato a casa e mi sono guardato allo specchio: ‘Lucas, che senso ha? Perché fai tutto questo?’".
"Avevo capito che combattere contro me stesso era inutile. Mi stavo facendo del male. Non lo avevo scelto io, era stato il calcio a farlo per me. Non ero pronto, non lo volevo, ma dovevo dirgli addio. Ho smesso senza deciderlo. La mia fiamma era ancora viva”.
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