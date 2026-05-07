Ex Lazio | Biglia: "Non ho scelto io di smettere, il calcio ha deciso per me"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio, nell'intervista rilasciata da Biglia ai microfoni di Gianluca Di Marzio, anche al momento in cui l'argentino ha capito di dover dire addio al calcio giocato, o meglio, come sottolineato dall'argentino quando il calcio ha deciso per lui.

Dopo il Milan Biglia è volato in Turchia con il Basaksehir, poi torna in Italia ma non sembra più esserci spazio per lui: “Continuavo ad allenarmi in palestra per restare in forma. Volevo farmi trovare pronto. Fino a quel pomeriggio quando sono tornato a casa e mi sono guardato allo specchio: ‘Lucas, che senso ha? Perché fai tutto questo?’".

"Avevo capito che combattere contro me stesso era inutile. Mi stavo facendo del male. Non lo avevo scelto io, era stato il calcio a farlo per me. Non ero pronto, non lo volevo, ma dovevo dirgli addio. Ho smesso senza deciderlo. La mia fiamma era ancora viva”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.