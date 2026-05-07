Piccari spiega: "Lazio, percorso da Champions! Sarri e la Roma..."
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della stagione di Roma e Lazio e del prossimo derby della Capitale che si giocherà alla penultima giornata di campionato. Di seguito le sue parole.
"Per la Roma c'è stato un momento di calo dettato anche da una serie di infortuni, ma di solito le squadre di Gasperini tendono a crescere nel finale. Il derby per i giallorossi sarà importantissimo, dato che devono fare filotto per sperare nel quarto posto. Per la gestione futura bisognerà vedere cosa accadrà, dato che Gasperini vuole diventare manager all'inglese e non so se questa cosa possa essere sostenibile a Roma. A Baregamo si poteva fare, nella capitale non so".
"La Lazio invece dalla ventottesima giornata in poi ha tenuto un percorso da Champions. Sarri credo che abbia fatto bene da quando ha capito che con questa squadra non poteva applicare la sua idea di calcio. Adesso si vede una squadra che sa palleggiare, ma anche chiudersi e ripartire rapidamente. All'inizio invece il tecnico era è un po' impantanato nella disputa con la società invece che concentrarsi sul terreno di gioco".