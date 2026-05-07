Ex Lazio | Biglia sul futuro: "Ho bisogno del pallone, ora voglio allenare"
07.05.2026 18:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Una carriera costellata di gioie ma anche di momenti difficili quella di Lucas Buglia che ha ripercorso i suoi anni da calciatore ai microfoni di Gianluca Di Marzio.
Dopo aver detto addio al calcio l’ex Lazio e Milan ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore: “Ho bisogno del pallone, ho bisogno del campo. Il mio futuro l’ho sempre pensato così: da allenatore. Ed è ciò che sto facendo e voglio fare. Dopo i mesi all’Anderlecht da assistente, ora voglio vivere un’esperienza da primo allenatore”.
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autore
Jessica Reatini
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