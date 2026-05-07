Lazio - Inter è una sfida dal dischetto: quanti rigori fischiati negli ultimi anni!

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Il doppio confronto tra Lazio e Inter saranno due volti della stessa moneta. Da una parte ci sarà la sfida di campionato, dove vedremo probabilmente una partita più conservativa; dall'altra quella di Coppa Italia, dove le tensioni e la necessità di vincere saranno predominanti nei novanta (o più) minuti che si giocheranno. Lazio e Inter si ritroveranno contro due volte in pochi giorni. I due allenatori si studieranno ed elaboreranno delle contromisure da applicare nella sfida del 13 maggio.

RIGORI - Fuori dal campo si parlerà, invece, di dati, statistiche, analisi e curiosità per cercare di stemperare l'ansia d'avvicinamento al match, restando però nel merito del confronto. A tal riguardo, la partita tra Lazio e Inter è caratterizzata da un dato particolarmente interessante. Nelle ultime dieci volte che le due formazioni si sono ritrovare l'una contro l'altra, infatti, sono stati fischiati ben 7 calci di rigore. Quattro di questi sono andati alla Lazio, tre invece all'Inter. Rigori che, per la cronaca, sono stati tutti segnati, come sottolinea Tuttomercatoweb.com.

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