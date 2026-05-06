Roma - Lazio, spunta l'ipotesi dell'infrasettimanale per il derby: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Il derby del 17 maggio alle 12.30? Ipotesi possibile, ma tutt’altro che certa. Per evitare la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove oltre 20mila tifosi sperano di vedere Jannik Sinner vincere il titolo, prende quota anche l’idea di rinviare Roma-Lazio.
Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, la stracittadina, decisiva per l’Europa, potrebbe essere spostata in un altro giorno ma sempre insieme agli altri big match della penultima giornata, per evitare squilibri. Si parla di lunedì 18 o addirittura mercoledì 20 maggio, creando un turno infrasettimanale prima dell’ultima giornata del 24.
La situazione resta complessa: Prefettura e Questura non hanno ancora preso posizione e inizieranno a discuterne la prossima settimana. Il tema principale è quello della sicurezza, più importante anche dei diritti tv. Giocare derby e finale di tennis nello stesso giorno e nella stessa zona significherebbe gestire un’enorme affluenza tra controlli, traffico, sorveglianza e flussi di decine di migliaia di persone dentro e fuori dall’area dell’Olimpico.