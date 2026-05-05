Roma, Gasperini risponde a Sarri: "Derby? Non ci sono altri orari..."
05.05.2026 09:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi ha parlato anche dell'orario del derby contro la Lazio, sui cui Maurizio Sarri si è espresso in maniera netta. Di seguito la risposta dell'allenatore giallorosso.
"Le parole di Sarri? Patisce il caldo. Magari piove (ride, ndr). Non ci sono altri orari. Nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che gli altri orari sono indisponibili. Tranquilli, che ci viene".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.