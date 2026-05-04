Lazio, Sarri boccia (di nuovo) Maldini? Ecco cosa pensa
04.05.2026 21:36 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi toccati dall'allenatore della Lazio Maurizio Sarri al termine della gara contro la Cremonese, vinta in rimonta grazie ai gol di Isaksen e Noslin. Tra questi il tecnico ha detto la sua anche sulla prestazione di Daniel Maldini.
"Potenzialmente bravo ma poi si perde in cose inutili negli ultimi metri. Ha tutte le giustificazioni del mondo. Per lui non è una situazione semplice, non può trovare una condizione fisica ottimale anche perché non si sta allenando sempre”.
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autore
Jessica Reatini
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