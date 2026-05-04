FORMELLO - Lazio, ora testa all’Inter: Sarri aspetta Gila, Cataldi e…
FORMELLO - Vittoria allo scadere che dà morale. La Lazio torna con tre punti da Cremona e con tanta carica in vista della doppia sfida contro l’Inter. A livello mentale non poteva andare meglio: il successo in rimonta, targato Noslin, alza l’umore della squadra.
Ora inizierà l’avvicinamento al 9 e soprattutto al 13 maggio, per la finale di Coppa Italia. Sarri riavrà Gila, gestito e rimasto a riposo nelle ultime due partite. Tornerà anche Cancellieri, squalificato allo Zini. Per Cataldi, invece, la speranza è che possa tornare a disposizione per l’appuntamento più importante: oltre all’influenza (smaltita) soffre di problemi muscolari.
Dall’inizio si sono rivisti Zaccagni e Marusic, ma soprattutto a gara in corso è tornato a fare minuti Rovella. Il suo recupero sarà importante per gli ultimi impegni della stagione. Ora la testa sarà subito all’Inter, più in Coppa Italia che in campionato. Concentrazione massima.