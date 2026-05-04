FORMELLO - Lazio, ora testa all’Inter: Sarri aspetta Gila, Cataldi e…

04.05.2026 23:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, ora testa all’Inter: Sarri aspetta Gila, Cataldi e…

FORMELLO - Vittoria allo scadere che dà morale. La Lazio torna con tre punti da Cremona e con tanta carica in vista della doppia sfida contro l’Inter. A livello mentale non poteva andare meglio: il successo in rimonta, targato Noslin, alza l’umore della squadra. 

Ora inizierà l’avvicinamento al 9 e soprattutto al 13 maggio, per la finale di Coppa Italia. Sarri riavrà Gila, gestito e rimasto a riposo nelle ultime due partite. Tornerà anche Cancellieri, squalificato allo Zini. Per Cataldi, invece, la speranza è che possa tornare a disposizione per l’appuntamento più importante: oltre all’influenza (smaltita) soffre di problemi muscolari.

Dall’inizio si sono rivisti Zaccagni e Marusic, ma soprattutto a gara in corso è tornato a fare minuti Rovella. Il suo recupero sarà importante per gli ultimi impegni della stagione. Ora la testa sarà subito all’Inter, più in Coppa Italia che in campionato. Concentrazione massima.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.