Roma, striscione per Ranieri: ma quanti errori!
04.05.2026 22:30 di Mauro Rossi
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In occasione della sfida tra Roma e Cremonese dell'Olimpico i tifosi giallorossi hanno vouto dedicare uno striscione a Claudio Ranieri, dopo che la società ha deciso di sollevarlo dal suo incarico a seguito delle divergenze con Gasperini.
Un bel messaggio certo, peccato per gli errori grammaticali: "Un intervista (senza apostrofo) non cancella la tua essenza. A Claudo Ranieri un eterna (senza apostrofo) riconoscenza", questo il messaggio apparso in Curva Sud.
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