MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: “Potevamo fare di più, ora un gran finale”

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Al termine della gara tra Cremonese e Lazio è intervenuto in zona mista Gustav Isaksen. Queste le sue parole: “Questa è una vittoria importantissima, il finale di stagione che arriva per noi sarà importantissimo. Oggi abbiamo fatto bene dall'inizio in una partita che non era facile, la Cremonese si giocava tutto e abbiamo trovato le giuste motivazioni”.

“Sono molto orgoglioso della squadra. Ho aiutato dando il via alla rimonta, sono molto contento per la squadra e per coloro che sono entrati dalla panchina”.

“Di certo avremmo potuto fare meglio in stagione. Possiamo però fare un grande finale per renderla bellissima, anche in campionato possiamo fare qualcosa. Non vedo l'ora di giocarle. Se preferirei far gol nel derby o in finale? In Coppa Italia”.