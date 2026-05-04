Cremonese - Lazio, i biancocelesti festeggiano sotto il settore ospiti
04.05.2026 20:34 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio vince in rimonta contro la Cremonese allo Zini, decisivo il gol di Noslin arrivato in pieno recupero. Tre punti che di fatto non cambiano nulla in termini di obiettivi, ma gli consentono di migliorare il piazzamento in classifica e sicuramente di arrivare con maggiore fiducia al primo confronto con l'Inter.
Al triplice fischio Zaccagni e compagni si sono lasciati andare a sorrisi e abbracci, poi si sono recati sotto il settore ospiti che ha accolto i 28 sostenitori biancocelesti per ringraziarli.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.