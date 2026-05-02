FORMELLO - Lazio, Sarri tra Cremonese e Inter: tutte le possibili scelte
FORMELLO - Gestione, cambi, rotazioni. Sarri studia le mosse per le prossime partite. È una doppia preparazione quella che porta la Lazio ad affrontare la Cremonese: ogni scelta sarà fatta in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Sicuramente lunedì non ci sarà Cancellieri, squalificato: in attacco quindi si rivedrà Isaksen, con Zaccagni, sulla via del recupero dopo l'ultimo forfait per affaticamento, e Maldini, favorito su Noslin.
A centrocampo salvo sorprese mancherà Cataldi: in regia toccherà di nuovo a Patric, che si alternerà con Rovella nel secondo tempo. Rischia anche Taylor: è alle prese con una sindrome influenzale, solo a ridosso della gara si capirà se potrà essere a disposizione. In caso di forfait il suo posto lo prenderà Dele-Bashiru nel terzetto con Basic.
In difesa sarà gestito Gila, come successo prima della semifinale di Bergamo. Per questo lascerà spazio a Provstgaard in coppia con Romagnoli. Sulle fasce Nuno Tavares e Marusic potrebbero tornare titolari: è aperto il ballottaggio con Pellegrini e Lazzari. In porta ovviamente andrà Motta. La rifinitura di domenica mattina, ultimo allenamento della settimana, scioglierà tutti i dubbi.