Ex Lazio | Rocchi: “I tifosi rappresentano passione. Per vincere serve la struttura”

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© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale durante 30 minuti di… Tommaso Rocchi ha parlato anche del suo rapporto con i tifosi e della sua visione del calcio. Queste le parole dell’ex capitano della Lazio, oggi allenatore del Guidonia Primavera: “Io ho sempre visto il tifoso come la persona che ti ama, la persona che viene al campo a incitarti, la persona che se ti vede per strada vuole un autografo. Il tifoso ha la passione dello sport, la passione del calcio. Quello che ho vissuto qui, e io non sono romano, è l'amore, l'affetto che ho avuto dalla gente. E penso anche i romanisti con i giocatori della Roma. Io ho sempre vissuto questo”.

“Il fatto che ci sia pressione, che i tifosi a volte vadano anche oltre il tifo incitando e arrabbiandosi, io l'ho sempre visto come un grande attaccamento alla maglia, alla società, al nome del club. Non penso che questo influisca nel permettere a una società o a una squadra di arrivare a vincere la Champions League, lo Scudetto o essere una delle società più importanti. È una questione di società, di struttura, di investimenti, di costi: le maggiori squadre o quelle più importanti che hanno vinto sono anche quelle che hanno costruito un qualcosa di importante proprio anche a livello societario”.

“Se hai allenatori importanti e anche giocatori di livello sicuramente ti giochi le posizioni più importanti di classifica. Se la struttura societaria fa un investimento a crescere, a salire, per quanto sia brutto parlare di soldi, si migliora. Chiaramente se vuoi un giocatore che fa 30 gol all'anno devi spendere 50-70 milioni. Diventa difficile se non li puoi spendere vincere. Poi non serve solo avere i giocatori importanti, ma io penso che debbano incastrarsi tante cose. Sono più fattori perché una società diventa una delle società più importanti e che vinca più di tutti”.