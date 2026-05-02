NEWS | Sinner-Zverev: quando e dove vedere la finale di Madrid
02.05.2026 10:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid dove si contenderà il titolo con Sascha Zverev. Dopo il Sunshine Double e la vittoria a Montecarlo il numero uno al mondo va a caccia di un’altra impresa: diventare il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 a conquistare cinque titoli consecutivi. La sfida tra Sinner e Zverev è in programma... <<< SINNER-ZVEREV >>>
autore
Jessica Reatini
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