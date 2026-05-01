Lazio, il Napoli si muove per Sarri: contatto diretto con De Laurentiis

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La Serie A vivrà un'altra estate ricca di cambiamenti. Le panchine torneranno a essere mobili e come successo un anno fa, in quello che sembra tanto essere un banale gioco della sedia, potrebbe rientrare parte anche la Lazio. Maurizio Sarri è stato chiaro al riguardo. "Mi siederò al tavolo con la società per delineare il futuro". Se sarà convinto resterà. Altrimenti valuterà eventuali offerte che verranno presentate nel suo ufficio. Nessuna decisione verrà presa prima del fatidico appuntamento di fine stagione e nessun trattativa verrà portata avanti in parallelo. Soprattutto nelle due settimane che porteranno la Lazio al grande appuntamento della stagione: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter.

LA PRIORITA' DEL NAPOLI SI CHIAMA SARRI - Le telefonate tra vecchi amici, però, non sono vietate. E mentre a Napoli attendono novità sul fronte Antonio Conte, la volontà è quella di battere il terreno per non farsi trovare impreparati. Nella lista del club partenopeo il primo nome, quello evidenziato in giallo è quello di Maurizio Sarri. Il ricordo che il tecnico ha lasciato a Castel Volturno e tra i tifosi viene ancora conservato dolcemente nel cuore di tutti. Nonostante la scelta di firmare per la Juve appena due anni dopo il suo addio. Il tempo cancella tutto, si sa, anche quello che all'epoca era stato etichettato come un tradimento. E dopo la prestazione della Lazio al Maradona. Dopo la lezione di calcio che Sarri ha dato ad Antonio Conte, l'idea di rivederlo sulla panchina del Napoli è diventata qualcosa di più concreto.

DE LAURENTIIS CHIAMA SARRI - È su questi presupposti che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua prima mossa. Il presidente partenopeo ha alzato la cornetta del telefono e composto il numero di Maurizio Sarri per tentare un primo approccio. Una prima chiacchierata esplorativa per capire se il tecnico sarebbe disposto a tornare. Qualche giorno fa Sarri definiva fantacalcistica questa ipotesi. Oggi qualche chance in più ci sarebbe.

ORA TOCCA ALLA LAZIO - Tutto dipende ancora dalla Lazio e da quello che Lotito e Fabiani gli presenteranno tra qualche settimana. Nel frattempo, però, da Napoli arrivano le prime pressioni. Il club partenopeo vuole proseguire con Antonio Conte, ma se il tecnico pugliese dovesse lasciare (la Nazionale è una possibile 'destinazone') allora Sarri sarebbe l'obiettivo numero uno per sostituirlo. E questo De Laurentiis lo ha detto direttamente al Comandante. Ora la palla passa alla Lazio. Nel gioco della sedia ha la possibilità di non restare in piedi e accomodarsi prima delle altre, guardando da lontano lo spettacolo. Tutto starà nella capacità di giocarsi le proprie carte nel modo giusto.