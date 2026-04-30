Fiorentina, Kean va in permesso e salta la Roma: cosa sta succedendo
30.04.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ancora out Moise Kean: salterà anche la prossima giornata di campionato contro la Roma per i persistenti problemi alla tibia, come comunicato dalla Fiorentina. Nella nota del club viola, inoltre, si legge che all'attaccante è stato concesso un permesso ''per motivi familiari'' da domani fino al 4 maggio e che l'ex Juventus ''continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema in corso riprendendo le terapie a Firenze da martedì 5 maggio''.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.