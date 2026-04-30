Roma, sorpresa Mancini e Cristante! Hanno già rinnovato i loro contratti
30.04.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Manca solo l'annuncio, ma sembra essere già tutto fatto. Gianluca Mancini e Bryan Cristante avrebbero rinnovato i loro contratti con la Roma. A lanciare l'indiscrezione è la redazione di Sky Sport, che sostiene che i due abbiano già firmato un nuovo accordo con la società giallorossa. Erano entrambi in scadenza nel 2027: ora è attesa solo l'ufficialità.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.