Totti aspetta la Roma: ecco l'idea dei Friedkin per l'ex capitano
30.04.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Francesco Totti aspetta la Roma, L’ex capitano sembra pronto a tornare e, come riporta il Corriere dello Sport, è solo in attesa di una chiamata definitiva tornare a far parte del club nel ruolo di ambasciatore.
Il rapporto con il tecnico Gasperini è solido e, negli ultimi mesi, i due si sono spesso incontrati per diverse cene e confronti. Totti aspetta quindi la mossa dei Friedkin che potrebbero farlo diventare il nuovo “ponte” tra squadra e società, tra allenatore e ambiente.
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Jessica Reatini
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