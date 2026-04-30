Lazio, torna Rovella: ora sogna la Coppa Italia. E contro l'Inter...
RASSEGNA STAMPA - Una bella novità in casa Lazio è il rientro di Rovella, tornato in panchina contro l’Udinese dopo oltre due mesi dall’infortunio alla clavicola rimediato a Cagliari. Per lui è stato un anno complicato, segnato anche dall’operazione per pubalgia di novembre. Sembrava una presenza simbolica, ma Sarri ha rivelato che sarebbe entrato nel finale se non fosse stato necessario sostituire Pellegrini.
A Cremona, come scrive La Repubblica, dovrebbe quindi trovare spazio nella ripresa, iniziando a mettere minuti nelle gambe. L’obiettivo è chiaro: recuperare la migliore condizione dopo una stagione tormentata e provare a ritagliarsi uno spazio nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, proprio il club che lo aveva cercato in estate.
Nel club nerazzurro c'è ancora chi lo stima moltissimo, ma sul futuro è presto per sbilanciarsi: ora la priorità per Rovella è tornare al top e inseguire il sogno di vincere la Coppa Italia con la Lazio, la squadra di cui si è innamorato.