Lazio, Patric e Cataldi si dividono il posto in regia: ecco l'idea di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Ci sono gerarchie ormai definite e altre ancora in bilico, come quella in regia. Il continuo ballottaggio nasce anche dall’emergenza delle ultime settimane: Patric, adattato fuori ruolo, si è ritagliato uno spazio importante e ora sfida Cataldi, fermato da influenza e qualche problema fisico. Con la finale del 13 maggio contro l’Inter nel mirino, Sarri deve gestire al meglio le forze per arrivarci con la squadra più competitiva.
In regia, appunto, le opzioni restano due: confermare Patric davanti alla difesa oppure restituire il ruolo a Cataldi, fin qui punto di riferimento della stagione. Rovella, appena rientrato dopo un lungo stop tra pubalgia e infortunio alla clavicola, è un’alternativa ma solo a gara in corso, visto che deve ancora ritrovare la condizione.
Il vice-capitano, ancora alle prese con febbre e tosse, come riporta il Corriere dello Sport, per l'infortunio di Rovella ha giocato spesso senza sosta, accelerando i rientri per necessità, ma ora verrà gestito con prudenza in vista dell’Inter. Intanto Patric, titolare in tre delle ultime quattro gare, vuole sfruttare l’occasione per confermarsi dopo mesi in secondo piano.