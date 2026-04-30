La Lazio del futuro è un'incognita: il punto sui contratti in scadenza

30.04.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
La Lazio del futuro è un'incognita: il punto sui contratti in scadenza
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RASSEGNA STAMPA - C'è ancora tanta incertezza su quella che sarà la Lazio del futuro. A partire dai rinnovi: diversi giocatori, tra cui gli insostituibili Gila e Romagnoli, sono legati fino al 2027 insieme a Provedel, Cataldi, Pellegrini, Lazzari, Patric, Gigot e Cancellieri. Tutte situazioni che verranno affrontate a fine stagione, dopo il confronto con Sarri e le decisioni sulla rosa.

Più definito il futuro dei contratti in scadenza: come ricorda il Corriere dello Sport, Pedro ha già annunciato l’addio, Hysaj è destinato a partire, mentre Basic resta in bilico seppur si sia rilanciato nel finale di stagione. La Lazio che verrà resta quindi un’incognita, anche perché molto dipenderà dall’esito della Coppa Italia e dagli impegni futuri tra campionato, Europa e coppe.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.