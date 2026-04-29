Inter, Lautaro assicura: "Sono guarito, gioco contro il Parma"
Lautaro Martinez è pronto a tornare in campo in questo finale di stagione molto importante per l’Inter. L’attaccante non solo è tornato ad allenarsi con il gruppo ma ha anche assicurato la sua presenza in campo contro il Parma.
“Gioco domenica? Sì, sono già guarito. Sono molto orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Prima delle partite non sento la pressione, ma adrenalina pura".
"La gara che mi è piaciuta di più in questa stagione è Inter-Roma. Io e Thuram andiamo molto d'accordo dentro e fuori dal campo. Il mio calciatore preferito è Radamel Falcao, il mio idolo sin da bambino. Il miglior con cui ho giocato è Messi. Scudetto o Mondiali? Tutti e due”, queste le sue parole nella chat live di Dazn.
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