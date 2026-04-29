GOSSIP | Osimhen nei guai: denunciato dalla Mercedes per debiti
29.04.2026 21:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Osimhen è finito nei guai. L'attaccante, attualmente in forza al Galatasaray, si sarebbe indebitato con la Mercedes. A riportare la notizia è La Repubblica che scrive: "Dalle feste di strada alla denuncia per debiti non saldati, i ricordi lasciati in Italia da Victor Osimhen rischiano di virare sul penale"... > OSIMHEN <