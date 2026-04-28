Calciomercato Lazio | Milan, all-in su Gila: c'è l'ok di Cardinale. Le ultime

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RASSEGNA STAMPA - Tutto su Gila. Il Milan si è convinto dopo aver mollato la pista Kim del Bayern Monaco (ingaggio troppo alto, da oltre 9 milioni netti più bonus). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono concentrati sul difensore della Lazio, in scadenza nel 2027. Ad Allegri piace molto, può giocare sia nella difesa a tre che a quattro. È un'operazione del diesse Tare, che aveva portato lo spagnolo a Roma proprio con Sarri in panchina.

Sul centrale però hanno messo gli occhi anche Inter, Juventus e Napoli, che hanno chiesto informazioni al suo entourage e sondato il terreno con il club biancoceleste per capire la fattibilità della trattativa. Lotito non ha intenzione di svendere Gila, anzi. Il 50% della cifra della cessione dovrà anche andare al Real Madrid che si era tenuto la percentuale. Il Milan ne fa una valutazione massima di circa 20-25 milioni di euro: l'ultima risposta sarà quella del presidente della Lazio.

Allegri ha già dato l'ok all'affare, così come anche Cardinale: vuole che il tecnico venga seguito sul mercato con un innesto importante per reparto (lo spagnolo sarebbe quello per la difesa). Gila non è comunque l'unico obiettivo: in caso di partenza in prestito di Odogu, il Milan si fionderebbe su Thomas Kristensen dell'Udinese.