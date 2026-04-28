Lazio, Cataldi preoccupa: è in dubbio per la finale di Coppa Italia? Le ultime
28.04.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Sembrava un problema da poco, che poteva rientrare immediatamente. Invece bisognerà aspettare e approfondire per capire quando potrà davvero tornare a disposizione. Si tratta delle condizioni di Danilo Cataldi, che ha saltato l'ultima gara della Lazio contro l'Udinese per una sindrome influenzale.
Le parole di Sarri in conferenza stampa hanno acceso l'allarme sul suo stato di forma. "Cataldi ha qualche problema in più, vediamo se può recuperare", ha detto il tecnico. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il regista soffre di altri problemi che ancora non sono stati comunicati e potrebbe essere in dubbio per la finale di Coppa Italia contro l'Inter del 13 maggio. Nelle prossime settimane si saprà di più.