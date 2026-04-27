Lazio, Sarri a Dazn: "Azzeriamo tutto, pensiamo a quello che c'è da fare"
Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la gara contro l'Udinese. Di seguito le sue parole: "I ragazzi hanno avuto due giorni liberi per azzerare, poi abbiamo iniziato a pensare a questa partita. Ora non dobbiamo pensare a quanto fatto ma a quello che c'è da fare. Oggi è una partita difficile dal punto di vista mentale, scaricare l'adrenalina e ricaricare non sarà facile. Gila e Zaccagni recuperano in settimana? Spero di sì, non si tratta di grandi infortuni ma di acciacchi. Si spera in un recupero veloce da fare durante la settimana. Il recupero di Rovella? Vediamo come va la partita, è una notizia stupenda, stiamo parlando di un ragazzo che praticamente non ha fatto una partita intera ed è da ricondizionare".